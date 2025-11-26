Torino accoglie la nuova Fiat 500 Hybrid: produzione e rinascita a Mirafiori

(Adnkronos) – Torino torna protagonista dell’automotive italiano con l’avvio ufficiale della produzione della Fiat 500 Hybrid nello storico stabilimento di Mirafiori. La city car elettrificata, già ordinabile dal 21 novembre, punta a superare le 6.000 unità entro la fine del 2025, con le prime consegne fissate per gennaio 2026. Per sostenere la crescita industriale è previsto un secondo turno produttivo da marzo 2026 e circa 400 nuove assunzioni dedicate alla linea.

Il debutto del modello è stato celebrato con un evento istituzionale che ha coinvolto oltre 200 partecipanti tra rappresentanti del territorio, giornalisti e stakeholder del settore. Presenti anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Presidente della Regione Alberto Cirio e il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, accolti dai vertici di Stellantis, tra cui John Elkann, Antonio Filosa, Emanuele Cappellano e Olivier François.

Prodotta nelle storiche “Carrozzerie” torinesi, la Fiat 500 Hybrid sarà disponibile nelle versioni Hatchback, 3+1 e Cabrio, con gli allestimenti POP, ICON e LA PRIMA, oltre alla serie speciale “Torino”, un omaggio alla città simbolo del marchio. Il modello si distingue per linee evolute, abitacolo più confortevole e tecnologie smart pensate per una mobilità accessibile e sostenibile.

Parallelamente, Stellantis ha avviato i lavori di riqualificazione della storica Palazzina Uffici di Mirafiori, a 86 anni dalla sua inaugurazione. L’intervento, parte del programma europeo grEEn-campus, interessa 61.000 metri quadrati distribuiti su cinque piani fuori terra e due interrati, con l’obiettivo di creare uno spazio moderno, efficiente e a bilancio energetico annuale positivo.

