Motori

Solo l’Inter in testa: i caschi nerazzurri di Tucano Urbano

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Milano e i suoi tifosi hanno un nuovo modo per esprimere l’amore verso la propria squadra: arrivano i caschi EL’JETTIN Inter, nati dalla collaborazione tra Tucano Urbano e FC Internazionale Milano. Un connubio naturale tra due realtà che condividono le stesse origini e la voglia di superare i confini, portando lo stile nerazzurro anche su due ruote. Per il brand milanese, da sempre legato alla mobilità urbana, rendere omaggio ai tifosi dell’Inter era quasi un dovere. Come spiega Florian Martin, Direttore Marketing del gruppo Mandelli, proprietario di Tucano Urbano dal 2021, “questa collaborazione nasce da due presupposti: lo scooter resta il modo più intelligente per raggiungere lo stadio e portare i colori della propria squadra è una forma d’orgoglio e appartenenza”.
 Da qui l’idea di una special edition del demi-jet più amato del marchio, reinterpretato nei toni distintivi del club.  Il modello scelto è l’EL’JETTIN, vero best seller della gamma Tucano Urbano, apprezzato per il design curato, la qualità dei materiali e l’equilibrio tra comfort e prezzo.  Il casco è disponibile in due versioni dedicate ai tifosi: • Nerazzurro Matt Black, con calotta nera opaca e fascia azzurra che ne sottolinea le linee; • Interista Glossy White, con calotta bianco perla attraversata da una fascia centrale nerazzurra. Entrambe le versioni esibiscono l’iconico logo dell’Inter sul fronte, il lettering INTER sul lato destro e l’anno di fondazione sul lato sinistro, per un tributo completo alla squadra milanese 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Hero MotoCorp debutta in Italia

Automotive, quale futuro: a Milano il decennale di...

Nuova Honda CB1000F 2026: l’icona naked rinasce in...

BMW Panoramic iDrive: la nuova dimensione dell’interfaccia BMW

Dacia Spring MY26: più potenza e autonomia per...

Ducati Multistrada V4 Rally 2026: viaggio senza compromessi

Centro Stile Lamborghini: laboratorio di identità e visione

Husqvarna Enduro Pro 2026: TE 300 Pro e...

Selezionati i 56 progetti per la prima edizione...

4×4 Fest, ripartenza con successo per il Salone...