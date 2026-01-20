Motori

Renault Group, un 2025 in positivo (+3,2%), crescono le elettriche e sale il mix

by Adnkronos
0 comment

(Adnkronos) – Renault Group ha chiuso il 2025 con 2.336.807 veicoli venduti a livello mondiale, pari a una crescita del 3,2% su un mercato globale che ha terminato a +1,6%. Il gruppo francese segnala come i suoi tre brand abbiano registrato una crescita superiore a quella del mercato con Renault che ha chiuso a 1.628.030 veicoli (+3,2%), a Dacia: 697.408 unità (+3,1%) mentre – grazie ai nuovi modelli elettrici Alpine ha superato per la prima volta la soglia delle 10.000 immatricolazioni (10.970 veicoli), ossia più del doppio dell’anno scorso (+139,2%). Il Gruppo ha chiuso sul podio in Europa con 1.607.848 unità vendute e un + 5,9%, ossia più del doppio rispetto alla crescita del mercato (+2,3%). Fra gli elementi positivi il Gruppo evidenzia come le vendite di veicoli commerciali mostrino segni di progressiva ripresa nel 2025, con un secondo semestre a -10,6% rispetto al primo semestre a -29,6%. Sui mercati internazionali, la Marca Renault ha assistito ad un aumento delle vendite pari all’11,7%, grazie alla forte crescita sui principali mercati: America Latina (+11,3%), Corea del Sud (+55,9%) e Marocco (+44,8%). 

Per il 2026 il Gruppo conferma la volontà di perseguire una politica commerciale orientata al valore, evidenziata dal fatto che le vendite a privati rappresentano circa il 60% delle vendite totali nei principali cinque Paesi europei mentre sale il livello di prezzo medio con vendite dei segmenti C e superiori che in Europa rappresentano il 31,1% delle vendite di autovetture del Gruppo. Sul fronte elettrificazione il Gruppo prosegue l’offensiva in Europa, con circa 400.000 veicoli ibridi (+35,1%) e circa 194.000 elettrici venduti (+76,7%). Spicca su questo punto il risultato di Dacia che ha registrato oltre 113.000 veicoli ibridi venduti nell’anno, con una crescita del 121,7% rispetto al 2024. 

In questo anno l’offerta di veicoli termici ed elettrici in Europa vedrà il lancio di Nuova Renault Clio, Renault Twingo E-Tech Electric, un nuovo modello elettrico di Dacia nel segmento A, una nuova Dacia ibrida e termica nel segmento C e Alpine A390. 

