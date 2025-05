Renault 4 E-Tech Electric: l’icona rinasce in versione 100% elettrica

(Adnkronos) –

Renault rilancia l’icona degli anni Sessanta con una reinterpretazione elettrica all’avanguardia: la Renault 4 E-Tech Electric. Questo nuovo modello incarna lo spirito dell’originale con una missione moderna: rendere accessibile la mobilità elettrica a un pubblico ampio e diversificato, comprese le giovani famiglie. Versatilità, abitabilità e praticità si fondono in un’auto progettata per affrontare la quotidianità e i viaggi del weekend, dalla città alla montagna. Con un bagagliaio da 420 litri, sedili ripiegabili, vani portaoggetti intelligenti e persino un sedile passeggero trasformabile in tavolino, la Renault 4 E-Tech Electric propone soluzioni inedite nel suo segmento. La notevole altezza da terra e il sistema Extended Grip permettono di guidare anche su fondi sconnessi. La funzione One Pedal migliora la frenata rigenerativa, semplificando la guida urbana. Basata sulla piattaforma AmpR Small, condivisa con Renault 5 E-Tech Electric, garantisce comfort, agilità e compatibilità con tecnologie avanzate come l’Active Driver Assist (livello 2 di guida autonoma). Il sistema OpenR Link con Google integrato e l’avatar Reno con intelligenza artificiale ChatGPT completano l’esperienza digitale a bordo. La dotazione prevede ricarica AC da 11 kW e DC fino a 100 kW, con funzione bidirezionale (V2L e V2G) per alimentare dispositivi esterni o restituire energia alla rete tramite i servizi Mobilize. Accesso a oltre 800.000 stazioni di ricarica in Europa e funzione Plug & Charge completano l’offerta. Prodotta interamente in Francia presso il polo ElectriCity, la Renault 4 E-Tech Electric è realizzata con un tasso di riciclabilità dell’88,6%, utilizzando materiali da economia circolare per oltre il 26%. I sedili delle versioni Techno e Iconic sono rivestiti con tessuti derivati da plastica riciclata. —[email protected] (Web Info)