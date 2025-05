Nuova Mazda6e: lo Jinba Ittai si elettrifica

(Adnkronos) – La nuova Mazda6e segna un'evoluzione profonda nel concetto di Jinba Ittai, traducendolo in un'esperienza elettrica che esalta il legame tra guidatore e vettura. Il modello a cinque porte abbina la precisione dinamica alla fluidità della propulsione elettrica, trasformando ogni spostamento in un’esperienza intuitiva e coinvolgente. Progettata per offrire una tenuta di strada sicura e un controllo raffinato, la Mazda6e adotta una configurazione a trazione posteriore, con sospensioni multilink e bilanciamento dei pesi perfetto (50:50). Ogni componente, dallo sterzo alla taratura dei pedali, è stato messo a punto tra Hiroshima e Oberursel, per soddisfare i più alti standard europei. Due le motorizzazioni disponibili: 190 kW (258 CV) o 180 kW (245 CV), entrambe con 320 Nm di coppia. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in meno di 8 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 175 km/h. La guida risulta sempre fluida, precisa e silenziosa, anche grazie al sistema integrato di controllo della frenata che armonizza decelerazione, curva e rilancio. Il comfort a bordo è garantito da sedili ergonomici e da un abitacolo progettato attorno al guidatore. A partire dai 90 km/h, uno spoiler posteriore attivo entra in funzione, aumentando la deportanza e la stabilità. Tre le modalità di guida: • Normal, per il bilanciamento ideale tra autonomia e prestazioni; • Sport, per un’accelerazione più reattiva e uno sterzo più diretto; • Individual, che consente la personalizzazione completa di accelerazione, rigenerazione e feedback dello sterzo.

Mazda propone la 6e con due tagli di batteria (68,8 e 80 kWh), abbinati agli allestimenti Takumi e Takumi Plus. Il prezzo parte da 43.850 euro. Per chi effettuerà il preordine entro il 30 giugno 2025 è previsto un Welcome Pack superiore a 6.000 euro, comprensivo di bonus ricariche e vantaggi economici su listino e finanziamento. —[email protected] (Web Info)