Nissan LEAF 2026: maggiore autonomia e tecnologie intelligenti

(Adnkronos) – Un passo cruciale per l'elettrificazione Nissan: la nuova LEAF evolve con stile, efficienza e soluzioni di bordo avanzate. Terza generazione di un modello pioniere, è stata progettata per rispondere alle esigenze dei clienti moderni con autonomia estesa, ricarica ultraveloce e guida assistita evoluta. Nata da 15 anni di leadership elettrica, LEAF si rinnova con un look crossover aerodinamico, interni spaziosi, connettività totale e due configurazioni di batteria fino a 604 km di percorrenza (WLTP). L'interfaccia con Google, la tecnologia V2L e i sistemi ProPILOT la rendono un'auto pronta ad affrontare le sfide della mobilità odierna. Disegnata presso il Nissan Global Design Studio in Giappone, la nuova LEAF adotta un profilo affilato con maniglie a filo, gruppi ottici LED scolpiti e coefficienti aerodinamici da primato (Cx 0,25). L'abitacolo, raffinato e ergonomico, propone finiture curate e 437 litri di bagagliaio VDA, accessibile anche tramite portellone elettrico. La gamma include sette colorazioni per la carrozzeria e cerchi in lega da 18 e 19 pollici. L'autonomia varia da 436 a 604 km (ciclo WLTP) grazie a due opzioni: 52 kWh per l'uso urbano e 75 kWh per i viaggi lunghi. La ricarica rapida fino a 150 kW consente di recuperare 417 km in 30 minuti, con oltre 330 km percorribili in autostrada a 130 km/h. Il sistema termico attivo mantiene la batteria in condizioni ottimali, collaborando con il navigatore Google per pianificare le soste di ricarica e pre-condizionare l'accumulatore. È inclusa anche la funzione V2L (Vehicle-to-Load) per alimentare dispositivi esterni fino a 3,6 kW, oltre alla compatibilità V2G per la futura restituzione di energia alla rete.