Peugeot E27 Coupé: un prototipo dimenticato

(Adnkronos) – Alla fine degli anni '70, Peugeot cercava un nuovo slancio stilistico per rinnovare la sua proposta di coupé sportiva. Dopo il successo delle 504 coupé e cabriolet disegnate da Pininfarina, il marchio del Leone puntava a rilanciare l'eleganza francese unita al design italiano, sfruttando l'eredità tecnica della nuova berlina 505 e della più grande 604. Nel 1979 nasce così la Peugeot E27 Coupé, un prototipo a quattro posti sviluppato con un'impostazione fastback e portellone posteriore, destinato inizialmente al mercato nordamericano. L'auto, realizzata su un pianale accorciato derivato dalla 505 e arricchita con elementi meccanici della 604, presentava una linea moderna con fari anteriori doppi e paraurti integrati. Nonostante lo stile fortemente evocativo, sul prototipo non comparvero mai i loghi di Pininfarina, suscitando nel tempo dubbi sull'effettiva paternità del design. Il progetto prevedeva due varianti meccaniche del motore V6 PRV da 2,7 litri, frutto della collaborazione tra Peugeot, Renault e Volvo: una versione aspirata da 120 CV e una sovralimentata con turbocompressore da 165 CV, capace di raggiungere i 200 km/h. Quest'ultima era pensata anche per un'eventuale commercializzazione sul mercato europeo. Il lancio commerciale, inizialmente previsto per il 1983, venne infine cancellato a causa delle condizioni economiche sfavorevoli del periodo. Con l'abbandono della E27, Peugeot interruppe una lunga tradizione di coupé firmate Pininfarina, iniziata con la 403 e proseguita con modelli iconici come 404, 504 e 204. Solo nel 1997, con la 406 Coupé, si sarebbe risvegliato quello spirito stilistico italo-francese.