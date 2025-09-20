Nissan accelera la trasformazione nella regione AMIEO

(Adnkronos) –

Nissan annuncia un importante cambio ai vertici della regione AMIEO

(Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania), nell’ambito del piano di rilancio globale Re:Nissan. A partire dal 1° ottobre 2025, Massimiliano Messina assumerà il ruolo di Chairperson della regione AMIEO, prendendo il timone operativo in un’area che copre 140 paesi, cinque stabilimenti produttivi, 13.000 dipendenti e una gamma di 26 modelli attualmente in vendita. Fino a oggi Messina ha ricoperto il doppio incarico di Vice Chairperson e Senior Vice President Finance, Administration & Strategy per la stessa regione. “Sono onorato di assumere questa responsabilità in un momento così cruciale per Nissan. È un privilegio guidare un team così determinato nel fornire veicoli eccezionali ai clienti e nel trasformare l’azienda con passione e visione”, ha dichiarato Messina. Contestualmente, Victorino Esnaola, assumerà il ruolo di Senior Vice President, Finance & IT, regione AMIEO, succedendo proprio a Messina. L'ultimo cambiamento di casa Nissan tocca a Guillaume Cartier, attuale Chief Performance Officer e Chairperson AMIEO, che avrà come mission quella di responsabilità globali in qualità di CPO, mentre anche qui la continuità nella guida della regione sarà garantita dalla nomina interna di Messina. I cambi al vertice di Nissan si inseriscono nel più ampio orizzonte strategico definito dal piano Ambition 2030, che mira a una gamma completamente elettrificata nei mercati chiave e alla neutralità carbonica entro il 2050. —[email protected] (Web Info)