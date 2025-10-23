Motori

MG supera le 40.000 immatricolazioni in Italia

by Adnkronos
(Adnkronos) – Nuovo traguardo per MG Motor Italy, che in meno di dieci mesi, ha superato la soglia delle 40.000 unità vendute, eguagliando l’intero volume registrato nel 2024 e segnando un +30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
Andrea Bartolomeo – Country Manager di SAIC Motor Italy ha commentato: " Il mercato italiano ha risposto con un entusiasmo incredibile alla nostra offerta di veicoli che uniscono storia, design moderno, tecnologia all'avanguardia e accessibilità. Raggiungere le 40.000 auto in così breve tempo va oltre il dato numerico: è la dimostrazione che la nostra strategia, focalizzata sulla mobilità sostenibile e l'elevata qualità, sta intercettando perfettamente le esigenze dei consumatori. Una sfida davvero impegnativa che con gli ingredienti giusti ci ha permesso di fare la differenza. Questo successo è un forte stimolo per tutta la squadra a proseguire con il nostro piano di espansione e innovazione. C’è ancora molto da fare ma oggi siamo consapevoli di essere sulla strada giusta per affrontare un mercato sempre più competitivo.”
  Tra i fattori chiave del successo, il percorso di elettrificazione è centrale soprattutto grazie alla tecnologia Hybrid+, introdotta negli ultimi 18 mesi, che ha portato al 56% la percentuale di modelli MG elettrificati rispetto agli endotermici in gamma. La rete di vendita e assistenza costituita da partner commerciali di alto livello e di grande esperienza hanno anche loro contribuito al successo come l’apertura del magazzino ricambi nazionale, che unito alla qualità dei prodotti e a un posizionamento di prezzo competitivo, ha giocato un ruolo cruciale nel conquistare la fiducia dei clienti italiani. 
