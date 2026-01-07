Motori

MG CHIUDE IL 2025 A 50.064 UNITÀ E SALE SUL PODIO DELL’IBRIDO

MG Motor archivia il 2025 con un nuovo traguardo record sul mercato italiano: 50.064 vetture immatricolate nei dodici mesi, confermando il marchio tra i protagonisti assoluti della nuova mobilità e al secondo posto tra i leader del full hybrid. 

Il risultato è trainato dalla tecnologia Hybrid+, il “full hybrid vero” sviluppato da MG, oggi disponibile sui tre modelli di volume ZS, MG3 e HS. Nel corso dell’anno sono state vendute 23.891 vetture full hybrid, un volume che porta MG sul podio nazionale dell’ibrido, in un segmento che rappresenta ormai oltre il 40% delle vendite complessive di autovetture in Italia. L’offerta elettrificata del marchio Hybrid+, Plug-in Hybrid ed EV supera il 50% del mix di gamma. 

 

Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy ha commentato i risultati con queste parole:” Il 2025 è stato un altro anno importantissimo per MG, abbiamo raggiunto un risultato incredibile di cui sono estremamente orgoglioso. 50.064 auto è un numero che racconta l’impegno di MG, la fiducia dei clienti, il supporto dei partner commerciali e l’entusiasmo del Team. È un risultato che testimonia la concretezza del progetto MG con forte focus sul full hybrid, quello vero, che ha totalizzato circa la metà delle vendite e consolida la nostra leadership sul mercato. Siamo saliti sul podio dell’ibrido al fianco di brand riconosciuti e che sono sul mercato da decenni, e questo è forse l’aspetto più rilevante perché afferma l’impegno continuo di SAIC nello sviluppo tecnologico e nella ricerca delle soluzioni più adatte alle nostre esigenze e che possano davvero rendere la tecnologia alla portata di tutti. La strada davanti a noi è ancora aperta: ci attendono nuove sfide, nuove idee, nuovi modelli e nuovi modi di vivere la mobilità e tutto il team MG è pronto per affrontarli con la grinta che ci contraddistingue.”.
 

