Mercedes-Benz CLA 250+ elettrica: la sfida al GRA vinta con oltre 700 km di autonomia

(Adnkronos) – Dopo i record stabiliti sul circuito di Nardò dal concept AMG GT, la mobilità elettrica della Stella ha affrontato un’altra prova impegnativa: il Grande Raccordo Anulare di Roma. Qui la nuova Mercedes-Benz CLA 250+ ha dimostrato come l’efficienza e l’autonomia possano essere protagoniste anche nella guida di tutti i giorni. Il test, seguito e validato dagli istruttori di Guida Sicura ACI Vallelunga, ha visto la berlina elettrica percorrere 10 giri del GRA, pari a oltre 700 chilometri con una velocità media di 85 km/h. Al termine della prova, la Mercedes-Benz CLA 250+ disponeva ancora di 30 km di autonomia residua, confermando prestazioni da “one-litre car” dell’era elettrica, grazie a un valore WLTP che raggiunge i 792 km.



La nuova CLA rappresenta il punto d’incontro tra design sportivo e innovazione tecnologica. L’architettura a 800 volt consente ricariche rapidissime: bastano dieci minuti per accumulare energia sufficiente a percorrere fino a 325 km. Le versioni disponibili sono la CLA 250+ EQ da 200 kW, con consumi tra 14,1 e 12,2 kWh/100 km, e la più sportiva CLA 350 4MATIC EQ da 260 kW, entrambe a zero emissioni locali. Il cuore tecnologico è la batteria agli ioni di litio da 85 kWh con anodi in silicio e grafite, capace di incrementare la densità energetica del 20% rispetto alla generazione precedente. La sostenibilità è al centro del progetto: la produzione avviene con energia da fonti rinnovabili e materiali a ridotto contenuto di cobalto, con un’impronta di carbonio inferiore del 30%. A completare il pacchetto, il cambio a due rapporti ottimizza accelerazione e comfort, mentre la pompa di calore aria-aria riduce i consumi sfruttando calore di scarto e aria esterna. Tutto ciò rende CLA una protagonista nell’evoluzione della mobilità premium a zero emissioni. L’estetica non passa inosservata: calandra illuminata “star pattern”, fari MULTIBEAM LED con firma luminosa a stella e proporzioni sportive accentuate dal cofano scolpito e dal posteriore muscoloso. Un design che unisce aerodinamica ed eleganza.

—[email protected] (Web Info)