LETBE torna ad EICMA

by Adnkronos

(Adnkronos) – Seconda presenza ad EICMA 2025 per LETBE, brand motociclistico del gruppo cinese Haojin, che quest’anno presenta tre novità della gamma “Mechanical Pets” – VELOCITY, MECHA e FLYGON insieme a una selezione di concept che anticipano i modelli 2026. 

Dietro LETBE c’è Haojin Group, tra i principali esportatori di motociclette cinesi, con 25 anni di attività, una capacità produttiva di un milione di unità l’anno e una rete commerciale in oltre 60 Paesi. La gamma esposta in EICMA spazia dai 125 ai 700 cc, tutti modelli conformi agli standard Euro 5+. 

Per il 2026 il marchio annuncia l’arrivo di una off-road 180 cc, una tourer ADV 250 cc, uno scooter ricreativo 400 cc e una cruiser 500 cc, insieme a nuovi concept esposti in fiera. 

