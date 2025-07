KTM AG riprende la produzione a pieno regime

(Adnkronos) –

KTM è lieta di annunciare che lo scorso 28 luglio è stata riavviata la produzione presso la sede di Mattighofen, in Austria.

Gottfried Neumeister, CEO di KTM AG, ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutto il personale KTM: "Un ringraziamento speciale va ai nostri dipendenti: sono loro che hanno reso possibile questa ripartenza e negli ultimi mesi hanno dimostrato grande dedizione, flessibilità e spirito di squadra. Il loro impegno durante una delle fasi più critiche è stato – e continua ad essere – un fattore chiave di successo per lo sviluppo futuro dell'azienda", ha dichiarato Neumeister. "Il riavvio della produzione ci dà la stabilità necessaria per concentrarci sulla qualità dei prodotti, sui nostri clienti e sull'ulteriore sviluppo di nuovi modelli".

La ripresa delle attività è prevista a tempo pieno e su cinque giorni lavorativi. I primi modelli a uscire dalle linee saranno quelli della gamma Offroad, ai quali si affiancheranno la KTM 690 ENDURO R e la 690 SMC R.

