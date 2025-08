Kia EV4 dimostra la sua resistenza con test di durata

(Adnkronos) –

EV4, ultimo modello compatto completamente elettrico della gamma Kia, alza l'asticella nella competizione sulla durata e sulla resistenza dei veicoli elettrici ad alte prestazioni. Questo grazie soprattutto al sistema di batterie di quarta generazione ha evidenziato un livello di decadimento molto basso. Dopo approfonditi test di resistenza, tra cui un test di durata di 110.000 chilometri condotto sulle impegnative strade europee e un percorso di 10.000 chilometri al Nürburgring, simulati al 90-95% delle prestazioni massime del modello, EV4 ha evidenziato un livello di decadimento minimo e un'efficienza costante della batteria.

“Volendo offrire ai nostri clienti un veicolo elettrico affidabile per l'uso quotidiano, abbiamo ritenuto di dover verificare la resistenza di EV4 sia in ambienti normali ma anche estremi", ha dichiarato Stephan Hoferer, Manager Durability Development presso il Centro Tecnico Hyundai Motor Europe.

"Attraverso i rigorosi test condotti su strade ghiacciate e in circuito, abbiamo la certezza che EV4 si distinguerà per le prestazioni affidabili ben oltre le esigenze quotidiane.”

Grazie alla gestione intelligente dell'energia, EV4 viene venduta con la garanzia di ben 160.000 chilometri percorsi oppure otto anni di utilizzo regolare per un mantenimento di almeno il 70% della capacità della batteria.

