Il 31° rally europeo H.O.G. arriva in croazia

Il leggendario Rally Europeo Harley Owners Group (H.O.G) arriva in croazia si dirige verso la cittadina costiera di Medulin, in Croazia, per la sua 31ª edizione prevista dal 12 al 15 Giugno 2025. La manifestazione firmata Harley-Davidson presenterà una varietà di attrazioni entusiasmanti con performance musicali dal vivo che si svolgeranno per tre serate consecutive. Durante il Rally i partecipanti avranno l'opportunità di provare i modelli Harley-Davidson più recenti con giri di prova e esperienze fuoristrada, oltre a vedere i nuovi modelli del 2025 e modelli storici in esposizione. Iniziatica clou del Rally sarà la parata dei motociclisti di tutta Europa che percorreranno le strade di Medulin, mostrando con orgoglio le loro motociclette in una dimostrazione dello spirito Harley-Davidson.