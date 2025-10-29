eBay a Eicma 2025: il Garage che unisce passione e business su due ruote

(Adnkronos) – Per il quarto anno consecutivo, eBay conferma la sua presenza a Eicma, l’Esposizione Internazionale delle Due Ruote in programma dal 4 al 9 novembre a Fiera Milano Rho. All’interno del Padiglione 5, Stand I53, eBay accoglierà i visitatori nel suo Garage, uno spazio esperienziale pensato per chi vive la passione per le due ruote: professionisti, rivenditori, appassionati e semplici curiosi. L’eBay Garage sarà aperto martedì 4 e mercoledì 5 novembre per accogliere la stampa e gli operatori del settore, mentre da giovedì 6 a domenica 9 novembre, lo spazio si animerà con attività pensate per il grande pubblico, tra esperienze immersive, incontri e contenuti esclusivi.

Ricambi e accessori: il cuore dell’eBay Garage

Lo spazio eBay a Eicma rappresenta una finestra sul mondo della categoria Ricambi e Accessori per Auto e Moto, una delle più importanti e performanti su eBay. Qui professionisti del settore, rivenditori, appassionati e semplici curiosi potranno scoprire come la piattaforma renda più semplice trovare i componenti giusti, vendere con efficacia e far crescere il proprio progetto, che sia un’officina, uno store online o una passione da coltivare. Nel corso della manifestazione, l’eBay Garage ospiterà quattro moto iconiche, vetrina simbolica dei ricambi e degli accessori reperibili su eBay.it. Ogni moto, infatti, è equipaggiata con componenti originali e compatibili disponibili sul marketplace, a dimostrazione della varietà e della ricchezza dell’offerta dedicata al mondo delle due ruote: Vespa VBB2 150 del 1963, protagonista di un viaggio epico da Milano a Tokyo nel 2020; Ducati 1299 Superleggera del 2017, con componenti originali e compatibili reperibili su eBay; Kawasaki Z1 900 del 1973, restaurata con accessori selezionati tra originali e aftermarket; Suzuki GSX 1300 R Hayabusa del 1999, customizzata e costruita dal team francese di High Side e già protagonista del loro canale YouTube.

Incontri con seller e piloti

Nel corso delle giornate aperte al pubblico, lo stand eBay sarà animato da un ricco programma di incontri e appuntamenti live. Giovedì 6 e venerdì 7 novembre l’eBay Garage ospiterà un momento di confronto diretto con uno degli hero-seller di eBay: un’occasione per confrontarsi e trovare nuovi spunti e consigli per la manutenzione, gestione delle moto e scoprire come sfruttare al meglio le potenzialità dell’eCommerce per far crescere il proprio business. Nel corso del weekend dedicato al pubblico, lo stand accoglierà anche alcuni piloti ed ex piloti di fama internazionale come Kevin Schwantz, Tony Cairoli, Troy Bayliss e Carlos Checa, che saranno protagonisti di incontri con il pubblico e momenti di racconto. Infine, eBay sarà protagonista in dodici interventi sul palco dell’area esterna Motolive. Un palinsesto pensato per raccontare esperienze, condividere consigli e celebrare la passione per le due ruote insieme alla community.

Compatibilità Moto: la novità 2025

Una delle novità più rilevanti che eBay anticipa a Eicma 2025 è la Compatibilità Moto, una nuova funzionalità pensata per semplificare la ricerca dei ricambi compatibili sulla piattaforma. Dopo l’esperienza consolidata nel settore auto, eBay estende per la prima volta questa tecnologia al settore moto, partendo proprio dall’Italia e dalla Francia come mercati pilota. Grazie all’accordo con Quattroruote Professional, fornitore leader nel settore dei database di compatibilità, e all’integrazione dei dati Infobike sulla piattaforma eBay, gli utenti potranno presto individuare su eBay i ricambi adatti alla propria moto semplicemente selezionandone il modello e, in uno step successivo, inserendo il numero di targa. La nuova funzionalità sarà disponibile nei prossimi mesi e rappresenta un passo concreto verso una piattaforma sempre più intuitiva e personalizzata, costruita attorno alle esigenze di chi acquista e di chi vende Francesco Faà di Bruno, Head of Parts and Accessories France and Italy di eBay, commenta: “Eicma è il luogo dove si incontrano le storie, le competenze e le passioni che animano il mondo delle due ruote. Per eBay, essere qui significa continuare a costruire un ponte tra chi cerca soluzioni affidabili e chi le offre, valorizzando ogni giorno la categoria Ricambi e Accessori Auto e Moto, un segmento in continua crescita sulla piattaforma. L’introduzione della Compatibilità Moto è un passo importante in questa direzione: una tecnologia pensata per semplificare l’esperienza d’acquisto e rendere il marketplace ancora più vicino alle esigenze reali di chi vive e lavora con i motori”. Federico Aliverti, Direttore Generale di Eicma, dichiara: “eBay si conferma una presenza molto dinamica, ingaggiante ed innovativa all’interno dell’Edizione 2025. Contare su un importante player internazionale come loro è sicuramente motivo di soddisfazione, perché porta valore all’interno della nostra proposta espositiva, ma è anche una conferma di quanto Eicma offra un contatto privilegiato con un’ampissima comunità degli appassionati e palcoscenico internazionale ormai imprescindibile per chi opera nel mondo delle due ruote”.

