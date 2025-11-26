CA Auto Bank nuovo partner finanziario esclusivo di Microlino in Italia

(Adnkronos) –

CA Auto Bank entra ufficialmente nel mondo Microlino diventando partner finanziario esclusivo del brand di microcar elettriche per il mercato italiano. L’accordo, siglato con Micro Mobility Systems AG, riguarda i quadricicli elettrici Microlino Standard e Microlino Lite e ha l’obiettivo di sostenere il lancio e la diffusione del marchio nel nostro Paese.

La Banca del Gruppo Crédit Agricole metterà a disposizione una gamma completa di soluzioni di leasing e finanziamento rateale per clienti privati, aziende e flotte, oltre che per la rete dei dealer Microlino sul territorio nazionale.

Microlino si propone come soluzione pionieristica nel segmento dei quadricicli elettrici: lunga appena 2,5 metri, con scocca portante in acciaio e alluminio e apertura frontale ispirata alle “bubble car” degli anni ’50, combina compattezza urbana, comfort e standard di sicurezza paragonabili a quelli di un’automobile.

L’accordo copre i due modelli di punta della gamma: Microlino, 100% elettrico, fino a 90 km/h e guidabile dai 16 anni con patente B1, e Microlino Lite, versione fino a 45 km/h guidabile dai 14 anni con patente AM.

CA Auto Bank ha studiato piani di finanziamento dedicati, tra cui un esempio di formula rateale in 96 mesi con rata mensile da 199 euro e anticipo di 2.318 euro (TAN fisso 6,95%, TAEG 8,45%).

