BMW M3 CS Touring: la station più veloce al Nurburgring Nordschleife

(Adnkronos) – Con un tempo ufficiale di 7 minuti e 29,5 secondi, la nuova BMW M3 CS Touring si è affermata come la station wagon più rapida mai registrata sul leggendario circuito del Nurburgring-Nordschleife. Un traguardo che consolida la vocazione sportiva della gamma M di BMW, capace di coniugare potenza, precisione e fruibilità quotidiana. L’impresa porta la firma di Jorg Weidinger, pilota collaudatore e ingegnere di sviluppo BMW M, che ha infranto la soglia dei 7:30 minuti su un tracciato lungo oltre 20,8 km. La nuova CS Touring migliora sensibilmente il precedente riferimento detenuto dalla M3 Touring del 2022, abbassando di oltre 5 secondi il tempo ufficiale. Sotto il cofano pulsa un sei cilindri in linea da 550 CV, capace di spingere la vettura da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi, fino a una velocità massima di 300 km/h. Il tutto è accompagnato da un impianto di scarico specifico M, trasmissione automatica a otto rapporti con tecnologia Drivelogic e trazione integrale M xDrive, ottimizzata per offrire massima aderenza e reattività anche in pista. L'assetto è stato messo a punto per affrontare le curve più estreme, con tarature pensate per l’utilizzo ad alte prestazioni. Non mancano un impianto frenante M Compound e, a richiesta, dischi carboceramici per la massima efficacia in frenata. Internamente, l’abitacolo riflette la doppia anima del modello: da un lato l'impostazione corsaiola, con sedili sportivi e grafiche digitali esclusive, dall’altro la comodità e la capacità di carico di una vera Touring, con un vano che arriva a 1.510 litri.

—[email protected] (Web Info)