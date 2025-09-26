Al Salone Torino debutta Stilonovo, nuovo brand del gruppo Dr

(Adnkronos) – Ha un nome evocativo – con un chiaro riferimento a Dante – il marchio Stilnovo di DR Automobiles che debutta la Salone di Torino aprendo una nuova frontiera per il gruppo automobilistico molisano. Il nuovo marchio punta chiaramente – nelle intenzioni del grupo fondato da Massimo Di Risio – a esprimere "un nuovo nuovo concetto di design e di tecnologia", applicati ai primi modelli proposti, la 5 Stilnovo e alla 6 Stilnovo, due SUV rispettivamente di 4,3 mt. e 4,5 mt., spinti da un 1.4 Turbo benzina da 157 CV e da un 1.5 Turbo benzina da 180 CV, entrambi ad iniziezione diretta e disponibili con la doppia alimentazione benzina/GPL. Frutto di quello che sarà un nuovo modello produttivo per DR, i nuovi modelli saranno sul mercato tra la fine dell’anno e gli inizi del 2026 e verranno commercializzati da un network di vendita dedicato. A Torino debutta anche la DR Collection 5 Full Hybrid che va ad arricchire la nuova linea Collection di DR, di cui fanno parte anche la DR3, DR6 e DR7. Si tratta del primo modello full hybrid per il gruppo, che ha già in gamma versioni 100% elettriche e Plug-in Hybrid. Il nuovo modello propone un sistema HEV evoluto che sfrutta un pacco batterie di ultima generazione: Nichel – Cobalto – Manganese (Alta densità energetica → maggiore autonomia a parità di peso/volume rispetto ad altre chimiche – Buone prestazioni in potenza → adatte sia ad accelerazioni che a ricariche rapide). Il motore elettrico ha una potenza massima di 150 Kw e di 70 Kw sui 30 minuti, che si sommano ai 70 Kw del 1.5 endotermico, abbinati ad una trasmissione DHT (Dedicated Hybrid Transmission). Sia la modalità solo EV che quella HEV si attivano automaticamente mentre il conducente può impostare la modalità di ricarica rigenerativa tra Low – Medium – High. Per l'altro marchio 'storico' del gruppo molisano, Evo, la novità è rappresentata dalla EVO 7 Kairos, SUV di 4,6 mt. con motore 1.5 Turbo benzina da 174 CV (disponible anche benzina/GPL), abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Come sempre ricca la dotazione di serie che include – fra l'altro – un tetto panoramico apribile elettricamente, Sedili sportivi in ecopelle, Doppio Schermo da 12,3’’ con display infotainment touch, Telecamera 360°HD e Adas di Secondo Livello. Dopo il debutto al Salone di Barcellona il pubblico italiano può inoltre toccare con mano la nuova Sportequipe 8 GT, SUV di 4,7 metri da 7 posti e un design molto accattivante. Spinta da un 1.6 turbo ad iniziezione diretta da 186 CV (disponible anche benzina/GPL), è la nuova ammiraglia della gamma Sportequipe e ne intepreta appieno lo spirito. Un altro brand del gruppo, Tiger, propone la Eight che propone linee molto moderne nei suoi 4,74 mt. Presente a Torino anche il marchio Ich-X con la K2 e la K3. Ma soprattutto la rassegna nel capoluogo piemontese rappresenta la prima vera uscita in un contesto automotive anche per il quadriciclo elettrico di DR, Birba lungo appena 2,98 metri e capace di una autonomia di oltre 180 km, con una velocità massima di 90 km/h. Dr sottolinea come sia "l’alleata perfetta nel cosiddetto 'ultimo miglio' come mezzo da lavoro con il suo bagagliaio da 700 lt. ed una portata utile da 275 kg, ma allo stesso tempo ideale per raggiungere l’ufficio o per muoversi in città per lo shopping e nel tempo libero". Birba è disponibile in tre versioni – Classic, Sport, Ego – ognuna con diversi livelli di personalizzazione. —[email protected] (Web Info)