Lavoro

Universitas Mercatorum, 1° ateneo telematico italiano riconosciuto ‘research entity’ a livello europeo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Universitas Mercatorum è la prima università telematica italiana ad essere stata riconosciuta come ‘research entity’ a livello europeo, da parte di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea che inserisce l’ateneo tra le istituzioni abilitate a operare nel sistema della ricerca europea fondata su dati ufficiali. Lo status di research entity, attribuito dalla Commissione Europea-Eurostat, è riservato a un numero selezionato di università e centri di ricerca che soddisfano stringenti requisiti di qualità scientifica, affidabilità istituzionale, sicurezza dei dati ed etica della ricerca, ed è finalizzato allo svolgimento di attività basate sull’accesso ai microdati statistici europei. 

Grazie a questo accreditamento, l’ateneo si integra nel sistema europeo della ricerca fondata su dati ufficiali, con la possibilità di presentare progetti di ricerca e accedere in modalità controllata ai microdati Eurostat per analizzare fenomeni economici, sociali e territoriali di rilevanza strategica per le politiche pubbliche e per i processi di sviluppo. 

“Questo riconoscimento – dichiara Giovanni Cannata, rettore di UniMercatorum – conferma la nostra presenza nella ricerca europea basata su evidenze ufficiali. E’ il risultato di un percorso costruito su rigore scientifico, responsabilità istituzionale e visione internazionale. Universitas Mercatorum dimostra di essere una università digitale capace di coniugare innovazione didattica e ricerca di alto livello, contribuendo in modo riconosciuto alla produzione di conoscenza a supporto delle decisioni pubbliche”. 

lavoro

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

‘Comunicazione e Marketing’, successo per il corso Cinecittà-Adnkronos

C&P: “Tfs e tfr verso Consulta, non solo...

Dazi, l’esperta: “Bazooka Ue? non è strumento risposta...

Bonus bollette luce, gas e acqua: Arera aumenta...

Italia-Germania, Buck (Camera di commercio): “Dialogo centrale, rilancio...

Turismo, Pellegrino (Aidit): “Bene Santanchè, riconoscimento come industria...

DPI e salute sul lavoro: il ruolo delle...

Milano-Cortina 2026, Airbnb rafforza il supporto agli atleti

Assopannelli, allarme su Cbam: aumento costi fino al...

Valditara lancia l’allarme: “Bambini di sei anni già...