Lavoro

Ue, Grillo (Turismo Verde-Cia): “Bene via libera a direttiva Breakfast, valore a prodotti contadini”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "Noi di Cia-Agricoltori italiani accogliamo favorevolmente la direttiva Breakfast, in sintonia con il ministro Lollobrigida, per dare valore ai prodotti dei contadini. Quindi materie prime di qualità, certezza per il consumatore e soprattutto gratificazione per i contadini, che non solo fanno un sacrificio per produrre ma anche un sacrificio burocratico per dimostrare cosa c'è all'interno dei prodotti. E in conclusione salubrità garantita". Così, con Adnkronos/Labitalia, Mario Grillo, presidente di Turismo Verde, l'organizzazione che promuove gli agriturismi di Cia-Agricoltori italiani, commenta l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto che recepisce la direttiva europea cosiddetta 'Breakfast', con la quale vengono introdotte diverse novità che migliorano la tracciabilità e la trasparenza di prodotti di largo consumo alimentare come il miele, i succhi di frutta e le marmellate.    
—lavoro/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Grant Thornton: in 3° trimestre 2025 fiducia imprese...

Turismo, Kyriaki Boulasidou nuovo presidente Adutei

Boom Agenti Ai, mercato a 200 mld di...

Dazi, Girardi (Anie), “Al momento no effetti su...

Turismo, Buonpensiere (Glamour): “Puntare oggi sui giovani per...

Turismo, Ttg Travel Experience e InOut 2025 crescono...

Migranti, Musso (Irem Spa): “60 lavoratori egiziani inseriti...

Lavoro, Eurispes: in Italia 20mila dipendenti per oltre...

Ancora forte divario di genere in discipline Stem,...

Startup Tuidi chiude seed round da 3 mln...