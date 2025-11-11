Inps, Di Matteo: “Vuole aprirsi alla collettività”

Lavoro

(Adnkronos) – “L’istituto non è soltanto l’ente che garantisce la coesione sociale, ma vuole aprirsi alla collettività con uno sguardo ai giovani e soprattutto a quelle che sono le tensioni, le aspirazioni dei ragazzi, gli aspetti culturali, sportivi e sociali. Oggi vogliamo celebrare questo anniversario, ma non è soltanto l’apertura di palazzo Wedekind, che è a servizio della comunità nazionale, lo è stato e lo sarà sempre di più, ma anche un’occasione per incentrare l’attenzione agli aspetti culturali a cui l’Inps sta guardando con grande attenzione. L’evento odierno ha un valore simbolico per noi, significa anche un’apertura di questo palazzo e di tutte le realtà dell’Inps che possiede in Italia, una grande opportunità per l’istituto nazionale della previdenza sociale, ma soprattutto a servizio degli italiani”. Così Antonio Di Matteo, consigliere d’amministrazione dell’Inps, all’incontro organizzato a Roma, ‘Palazzo Wedekind: 100 anni di futuro. Un’eredità che guarda avanti’, che celebra l’anniversario dell’acquisizione del Palazzo da parte di Inps.  

