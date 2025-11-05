Lavoro

Formazione: Julio Velasco ospite corso Lum school of management

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Julio Velasco, allenatore della squadra italiana femminile di pallavolo campione del mondo e considerato tra i più grandi allenatori della storia della pallavolo mondiale, terrà un discorso in occasione dell’evento di chiusura del corso di formazione della Lum school of management per dirigenti della pubblica amministrazione dal titolo ‘Competenze manageriali per sviluppare la pa’. 

All’incontro, che si terrà domani, giovedì 6 novembre dalle ore 9.30, presso la sala 2 della Fiera del Levante di Bari, prenderanno parte il Rettore della Lum Antonello Garzoni, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Ciro Giuseppe Imperio, direttore del dipartimento personale e organizzazione della Regione Puglia, Benedetto Giovanni Pacifico, dirigente sezione organizzazione e formazione personale della Regione Puglia, Angelo Rosa, professore associato in organizzazione aziendale alla Lum e Elio Sannicandro, direttore generale Asset. 

lavoro

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Consumi, Oikyweb: tra logistica e spedizioni ecco la...

Lidl Italia, Silvestri lascia dopo 24 anni, Martin...

Infortuni, Int: bene la richiesta delle Confederazioni sull’estensione...

Cybersecurity: sempre più lunghe e stop a cambi...

Inapp, rinnovato cda Natale Forlani confermato presidente

Destination wedding, quasi 1 mld euro fatturato nozze...

Manageritalia: in Emilia Romagna occupazione oltre la media...

Enogastronomia, Merano Wine Festival premia i dolci Loison...

Infortuni, dalla tracciabilità a cultura della prevenzione: sul...

Napoli capitale della bellezza per la 28^ edizione...