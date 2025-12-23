Lavoro

Feltrin (Federlegnoarredo): “Risultato importante modifica e posticipo entrata in vigore Eudr”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Entrerà in vigore tra tre giorni il testo che modifica e posticipa l’applicazione del Regolamento Eudr. E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2025/2650 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, che modifica il Regolamento (UE) 2023/1115-Eudr riguardo determinati obblighi a carico di operatori e commercianti. 

“Si chiude così un percorso complesso che ha visto l’impegno concreto e costante di Federlegnoarredo, insieme ad altri attori, portando a un risultato importante: misure finalmente più attuabili”, commenta il presidente di Federlegnoarredo Claudio Feltrin. 

“Un ringraziamento speciale va alle associazioni europee Cei Bois ed Efic, di cui siamo membri, per il contributo costante e costruttivo. Resta ora fondamentale proseguire il lavoro in stretta collaborazione con le istituzioni affinché il percorso verso la sostenibilità, prioritario per noi, sia sempre più condiviso, e la tutela dell’ambiente proceda di pari passo con la tenuta del tessuto industriale”. 

lavoro

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Capodanno: festa no stop a Cinecittà World, in...

Scocchia (illycaffè): “In 2025 fatturato a 690 milioni,...

Contratti, Manageritalia e Federalberghi: rinnovato ccnl per dirigenti...

Terzo settore, giovani e co-programmazione: sempre più centrale...

Concluso con successo a Salerno il meeting ‘Co-programmare...

Imprese, Luca Palermo da gennaio sarà amministratore delegato...

EY-Parthenon rinnova sostegno al ‘Claudio Dematté Private Equity...

Fitness, boom del franchising: il 22% degli italiani...

Consumi, il whisky tradizionale si rinnova: nuova identità...

Renzo Iorio nuovo presidente di Federterme Confindustria