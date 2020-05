La palestra di impresa, il vero allenamento per imprenditori

Cavalcare il cambiamento, anzi, esserne il maggiore fautore. Perché una cosa è subirne gli effetti e una cosa invece è diventarne parte capendo e assorbendo i meccanismi e riuscendo a portare la propria esperienza imprenditoriale a un livello nuovo, che permetta di uscire dalle difficoltà contingenti con nuovi strumenti e nuove competenze per un nuovo modo di fare imprenditoria.

Tutti quanti abbiamo subito in questo periodo un duro colpo; interi settori si sono trovati dall’essere trainanti dell’economia nazionale a non sapere se riusciranno ad esistere in questo “nuovo mondo”. Che possiamo o meno rendercene conto, siamo entrati in una nuova era. Che ci piaccia o meno dobbiamo farne i conti e comprendere davvero quali sono gli orizzonti nel medio e lungo termine rispetto a quello che facciamo e a come lo facciamo ed allenarci a diventare dei veri e propri allenatori di noi stessi e del proprio business.

Palestra di impresa, quali sono i muscoli che allenerete nel nuovo percorso

Proprio per prendere parte al cambiamento e saperlo guidare secondo la nostra ottica di business e delle aspettative che dobbiamo realizzare, è stato pensato un corso ad hoc, anzi, un percorso unico e formativo, con tutor ed esperti sul campo per quella che è una nuova era anche dello stesso corso dell’imprenditore Mauro Baricca che da sempre ha avuto a che fare con imprenditori e che ora è pronto a mettere ancora a disposizione il proprio sapere pratico, in questo momento particolarmente complesso.

Ecco dunque i muscoli che allenerete con Mauro Baricca e il suo affiatato team nella nuova palestra di impresa:

Come rinnovare la visione aziendale e metterla in atto

e metterla in atto Ristrutturare l’organizzazione per il nuovo scenario

per il nuovo scenario La gestione finanziaria e il cash

e La leadership e la crescita del gruppo in un mondo che è cambiato

in un mondo che è cambiato Il marketing come driver scientifico per creare opportunità di vendita

per creare Il branding e la percezione di marca come elemento di credibilità

e la percezione di marca come I nuovi sistemi di vendita e i cambiamenti nel mestiere del venditore

e i cambiamenti nel mestiere del venditore La comunicazione on line e off line integrata per fidelizzare i clienti

on line e off line integrata per Individuazione e implementazione di nuovi strumenti tecnologici e comunicativi

Il mondo non aspetta nessuno: gli imprenditori devono essere driver del cambiamento. E per questo devono affilare i propri denti e con impegno e umiltà affrontare quello che aspetta ognuno di noi – qualsiasi professione stiate intraprendendo- in questo momento.

Per sapere di più, ecco il link alla palestra di impresa di Mauro Baricca e il suo team di allenatori per il tuo business.