Live Performing & Arts presenta “Music Question Time” 8 maggio 2020 ore 18 su FB

venerdì 8 maggio alle 18.00 in diretta streaming

Il comparto dei lavoratori della cultura e dello spettacolo è il settore che probabilmente più di tutti ha risentito degli effetti del lockdown: spettacoli annullati, cinema e teatri chiusi, concerti rinviati, senza che sia stata prevista alcuna forma di tutela per i tanti addetti ai lavori.

La rivista Live Performing & Arts sin dall’inizio dell’emergenza ha evidenziato i disagi ed i rischi legati al blocco totale del settore e, per rispondere alle tante domande, ha organizzato- domani 8 maggio 2020, alle 18.00, sulla pagina Facebook della rivista– “Music Question Time“, con l’intervento dell’Avv. Andrea Marco Ricci, presidente dell’associazione “Note Legali” che da sempre si occupa della tutela dei diritti degli artisti.

Chiunque sia interessato può porre le proprie domande assistendo alla diretta e può chiedere di intervenire.

Saranno presenti, oltre all’Avv. Andrea Marco Ricci, il direttore della rivista Live Performing & Arts Stefano Valanzuolo, la vicedirettrice Gloria Esposito, la curatrice dei podcast “AudioLive” Rosanna Astengo e il musicista Francesco Ruoppolo e la visual artist Manuela Belfiore in rappresentanza degli artisti.

Appuntamento sulla pagina Facebook “Live Performing & Arts“!

Per tutte le info e per scaricare gratuitamente i numeri della rivista in formato digitale www.musicaeculturamagazine.it