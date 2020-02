Il corso palestra d’impresa a Pavia parte a Febbraio 2020: una full immersion per imprenditori e prime linee

Il nuovo corso palestra di impresa a Pavia è pensato per imprenditori e tenuto da imprenditori; è un “vero e proprio” percorso di allenamento per migliorare e acquisire competenze manageriali ideato e tenuto da Mauro Baricca, imprenditore/allenatore di management che da anni si rivolge a chi fa impresa per guidare e risolvere quelli che sono i problemi concreti che nell’ambito della vita di un’azienda si devono affrontare.

Il corso/percorso è dedicato a coloro che hanno un’attività e ai propri dipendenti e i contenuti sono declinati da chi ha un’effettiva esperienza imprenditoriale per poterne condividere i risultati e portare a un cambiamento qualitativo all’interno di un’organizzazione. Decidere di voler migliorare è una scelta coraggiosa e ambiziosa.

Spesso infatti si ritiene di riuscire a guidare la propria azienda senza necessariamente porsi il problema né di aggiornarsi né di aumentare le proprie doti di leadership; man mano che si va avanti, la disorganizzazione, la poca cura nella gestione del business, la mancanza di efficacia e strategia a medio e lungo termine possono creare effetti negativi; porsi invece le giuste domande implica anche la consapevolezza di trovare delle soluzioni e delle risposte che siano effettivamente utili.

Il corso di formazione palestra di impresa a Pavia: di che cosa tratta

Il corso palestra di impresa a Pavia è formato da 4 moduli con un incontro al mese e 8 giornate di formazione in residenza.

I temi trattati riguardano aspetti che sono essenziali per ottenere risultati in azienda che però non vengono approfonditi se non in maniera estemporanea e sono spesso i motivi per cui un’impresa finisce per non essere competitiva sul mercato.

I contenuti dei 4 moduli del corso palestra di impresa di Pavia:

Comprendere per intraprendere: imparare a definire gli investimenti, sapersi organizzare, avere una visione, un progetto di crescita per la propria azienda. Riguarda: principi di leadership, gestione del tempo e dei collaboratori.

Marketing e comunicazione: far conoscere la propria azienda e i propri servizi per stare sul mercato.

Branding: valorizzare il proprio know how, la propria storia, riuscire a farsi percepire dal mercato.

Alzati e fattura: messa in pratica nei moduli precedenti.

In ogni modulo ci sarà un tutor a sua volta imprenditore che seguirà i partecipanti.

Per approfondire: