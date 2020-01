Live Tones presenta Spirits Spreakeasy

Il LIVE TONES, associazione culturale che da molti anni opera nel settore del jazz portando a Napoli buona musica e musicisti italiani e stranieri riconosciuti dalla critica nazionale e intenazionale, dopo i primi due sold out del 2020 ( concerto di Enrico Pieranunzi e Rosario Giuliani del 16 gennaio e quello del 25 gennaio di Mino Lanzieri trio con il grande batterista statunitense Ulisses Owens Jr) per i Mercoledi in Jazz presenta allo SPIRITS SPEAKEASY in via chiatamone 6, il 29 gennaio 2020 alle ore 21 con ingresso libero :

Special Night with Renato D’Aiello, Gianfranco Coppola & Laura Klain

Renato D’Aiello Sax

Gianfranco Coppola Double Bass

Laura Klain Drums

a seguire jam session

Dopo l’incontro musicale dell’Agosto 2019 a Torino, nasce un sodalizio umano e musicale tra la batterista napoletana Laura Klain e il sassofonista/cantante napoletano Renato D’Aiello . La collaborazione si evolve ed estende tra l’italia e Londra , dimora di Renato dal 1999. Renato D’ Aiello dopo circa 20 anni torna a Napoli, una occasione eccezionale; il giorno 29 gennaio D ‘Aiello e la Klain li vedremo entrambi sul palco dello Spirits Speakeasy di Napoli. Completa la band il giovane bassista napoletano Gianfranco Coppola. Il repertorio proposto per il primo set, spazia tra songs della tradizione americana, brasiliana e originali di Renato.

> ore 20:00 start aperitivo

> ore 21:00 set live

> ore 22:30 jam session

NB> possibilità di ottimi drinks e buon food (affettati/formaggi/insalate/panini ecc), vini, birre, distillati, … Avete voglia di jazz…? Vi aspettiamo con “tantissimi jazzmen campani”!…

Info e Prenotazioni :

333 347 5274