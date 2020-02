Successo per la prima edizione del corso “Palestra d’Impresa” di Mauro Baricca

E’ stato un successo la prima edizione del corso a Pavia “Palestra d’Impresa” di Mauro Baricca, una scuola di formazione per imprenditori di P.M.I. e per le loro figure chiave. Quattro moduli di allenamento che si svolgono in quattro mesi con incontri residenziali di due giorni l’uno full time. Il primo modulo si è svolto nei giorni 13 e 14 febbraio, nella splendida location di Cascina Scova con questo tema: Comprendere prima di intraprendere.

La classe di imprenditori è eterogenea e trasversale e copre diverse aree merceologiche così rappresentate: fresatura meccanica e stampi di altissima precisione, produzione di vongole e ostriche, studio notarile, gestione piscine e acquaticità, produzione divani e complementi d’arredo d’alta gamma, concessionario moto e ricambi auto, progettazione e produzione impianti depurazione acque, turismo e territorio, agenti immobiliari, progettazione realizzazione e sviluppo siti e-commerce provenienti da Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna a dimostrazione che i chilometri non sono un problema quando si propongono proposte di valore.

In aula sono rappresentate aziende che sviluppano complessivamente circa 70 milioni di fatturato e impiegano 180 collaboratori, a conferma che l’economia italiana si fonda sulle piccole e medie imprese e che ha voglia di formarsi e acquisire competenze manageriali che sono la chiave per ottenere i vantaggi competitivi che ci permettono di stare sul mercato. Imprenditori e loro figure chiave si stanno confrontando sui temi della leadership e del miglioramento personale. Programmi personalizzati di allenamento verranno preparati, al termine del modulo, per supportare la messa in pratica operativa dei concetti discussi in aula.

Per essere informati sulle prossime iniziative del corso della palestra d’impresa, ecco l’email seguente:

[email protected]