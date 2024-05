Comunicato Stampa Pendolari Manifestazione- Sit In Protesta Pendolari

Stanchi di non essere ascoltati, di essere invisibili, e di vedere calpestati i nostri Diritti, oggi alle ore 16,30 saremo a Porta Nolana per dare un volto e una voce al popolo dei pendolari, dei viaggiatori e a tutti quelli che hanno a cuore le sorti della Circumvesuviana.

Diciamo No scelte aziendali che negli anni hanno contribuito a diminuire le corse, i treni, le stazioni presenziate, le fermate e a aumentare i tempi di attesa, le soppressioni, le avarie, i disservizi, il costo del biglietto.

Chiediamo a Eav di non chiudere la linea Nola –Baiano, e di riorganizzare il servizio su tutte linee vesuviane in modo da limitare i disagi, e garantire a tutti il diritto a viaggiare. Alla manifestazione aderiscono anche le sigle sindacali di Or.Sa. e Usb, e le associazioni Nola Acerra dei Medici per l’ambiente ISDE sez. di Nola e La Torre futura di Torre del Greco.

Per dare maggior visibilità al nostro dissenso invitiamo i partecipanti a indossare qualcosa di bianco, un fazzoletto, un foulard, una sciarpa, un cappello, una maglia o qualsiasi altro indumento .

Enzo Ciniglio portavoce comitato pendolari gruppo facebok: NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro portavoce comitato pendolari gruppo facebook: CIRCUMVESUVIANA – EAV

Avv. Marcello Fabbrocini Presidente Comitato Civico di Ottaviano. A Cifariello ETS

Maria Teresa Imparato Presidente Legambiente Campania

Giovanni Berritto Presidente Federconsumatori Campania