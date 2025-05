Salute, Oliva (Anmco): “Al congresso prevenzione e innovazione in cardiologia”

(Adnkronos) – "Presenteremo dei dati importanti di una nostra ricerca osservazionale nell'ambito della prevenzione secondaria, dove sottolineiamo la presenza di nuovi possibili trattamenti”. Così Fabrizio Oliva, presidente Anmco, all’Adnkronos all’apertura del 56esimo Congresso dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, il più importante evento di cardiologia in Italia, illustra i contenuti dell’evento che raccoglie a Rimini "oltre 3.300 specialisti". Al Congresso "presenteremo dati che riguardano l'insufficienza cardiaca, dove abbiamo raggiunto un livello di terapie ottimizzate ed adeguate – aggiunge – Affronteremo poi il tema dell’'innovazione, quindi il concetto di One Health, che vuol dire salute a 360°, non solo in prevenzione secondaria, su pazienti che hanno già avuto incidenti cardiovascolari, ma anche a quella che è la salute dei cittadini, quindi a una prevenzione primaria e anche primordiale riguardante stili di vita e alimentazione". L'intelligenza artificiale "è un futuro importante anche per quanto concerne la cardiologia, sia nell'ambito dell'imaging sia nell'ambito della clinica – aggiunge Oliva – Nell'imaging abbiamo già dei risultati importanti e stiamo lavorando per migliorare le applicazioni dell'intelligenza artificiale anche nell'ambito clinico. Per il futuro e la cardiologia italiana è pronta. Sicuramente – osserva il presidente Anmco – avanzano le tecnologie a disposizione di una branca che è molto tecnologica. Certo, la tecnologia ci aiuta di più nell'ambito della diagnosi delle malattie cardiovascolari, ma è molto più efficace" anche nel mettere "a disposizione strumenti come la telemedicina, per esempio, che, oltre a monitorizzazione, permette anche l’interazione a distanza con i pazienti e anche tra i professionisti: questo può migliorare in maniera significativa le cure. In più le tecnologie ovviamente hanno anche dato uno spunto alla creazione di nuovi strumenti terapeutici molto importanti". —[email protected] (Web Info)