Paolo Gentileschi presidente eletto della Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche

(Adnkronos) – “Il professor Paolo Gentileschi, chirurgo generale e bariatrico, è stato nominato presidente eletto della Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche (Sicob). Attualmente la società è presieduta dal professor Maurizio De Luca dell’ospedale di Rovigo (biennio 2025-2027); il professor Gentileschi assumerà la carica di presidente della Sicob per il biennio 2027-2029”. Così in una nota la società scientifica che rappresenta il principale riferimento scientifico nazionale per la ricerca, la formazione e la promozione delle migliori pratiche nel trattamento chirurgico e multidisciplinare dell’obesità.

Gentileschi, già membro del direttivo Sicob e riconosciuto esperto nel campo della chirurgia bariatrica e metabolica, “ha maturato una vasta esperienza nella gestione integrata dei pazienti affetti da obesità patologica, contribuendo allo sviluppo di tecniche chirurgiche avanzate e protocolli clinici innovativi”, si legge. Lavora attualmente presso il Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Ravenna), l’ospedale San Carlo di Nancy e l’Icc – Istituto clinico Casalpalocco di Roma.

“Accolgo con grande senso di responsabilità questo incarico – ha dichiarato Gentileschi – con l’impegno di proseguire nel lavoro di valorizzazione della chirurgia bariatrica italiana e nel rafforzamento della collaborazione tra i centri che si occupano della cura dell’obesità. La sfida è promuovere sempre di più un approccio integrato, basato su evidenze scientifiche e su percorsi di cura condivisi, per dare ai pazienti risultati duraturi”.

