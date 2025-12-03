Dopo un intervento: perché affidarsi a un infermiere a domicilio per la ripresa 

Il periodo post-operatorio è delicato e richiede controlli costanti. Una prestazione infermieristica a domicilio Napoli permette di affrontarlo in sicurezza, evitando spostamenti inutili e riducendo i rischi di infezione.

L’infermiere si occupa di medicazioni, gestione delle ferite e monitoraggio dei parametri vitali, aiutando il paziente a recuperare più rapidamente. È un supporto professionale e umano, fondamentale per una guarigione serena.

