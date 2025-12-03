Salute

Dopo un intervento: perché affidarsi a un infermiere a domicilio per la ripresa 

by Redazionale
by Redazionale 0 comment

Il periodo post-operatorio è delicato e richiede controlli costanti. Una prestazione infermieristica a domicilio Napoli permette di affrontarlo in sicurezza, evitando spostamenti inutili e riducendo i rischi di infezione. 

L’infermiere si occupa di medicazioni, gestione delle ferite e monitoraggio dei parametri vitali, aiutando il paziente a recuperare più rapidamente. È un supporto professionale e umano, fondamentale per una guarigione serena. 

👉 Prenota la tua prestazione infermieristica a domicilio Napoli 

Avatar photo

Contenuti di terze parti.

Potrebbe interessarti

Meno docce dopo i 65 anni, la raccomandazione...

Barilla e PizzAut insieme per PastAut, la sfida...

Accordo Simla-Consulcesi per tutelare i professionisti della medicina...

Farmacisti protagonisti in sostenibilità, progetto From Health to...

Sanità, intesa Randstad-Fnopi per l’inserimento degli infermieri provenienti...

Equilibrio, sicurezza e comfort: la sanità del futuro...

Tumore al seno, “numero allarmante di casi di...

“Se non sei un medico non fare il...

Nasce “Ipsen for Rare”, il programma dedicato a...

Nel libro ‘Il cervello nel cuore’ di Massimo...