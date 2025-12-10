Cucina italiana Patrimonio Unesco, Gemmato ‘modello che promuove salute e longevità’

(Adnkronos) – “Il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio dell’umanità è una notizia che ci rende orgogliosi e conferma l’unicità del nostro modello alimentare. Per noi italiani la tavola non è solo gusto, convivialità e tradizione: è anche salute, prevenzione, attenzione al benessere e alla qualità di vita. La dieta italiana, equilibrata e sostenibile, incarna questi valori e il primato storico raggiunto oggi ci spinge a promuoverla con ancor più determinazione”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, ricordando come una corretta alimentazione, unita ad attività fisica e ad adeguati stili di vita, rappresenti il primo strumento per combattere obesità e malattie croniche. “Promuovere questi comportamenti aiuta a ridurre rischi cardiovascolari, diabete, malattie metaboliche e l’insorgenza di tumori, favorisce l’invecchiamento attivo e allo stesso tempo contribuisce alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale”, sottolinea.

“Oggi – continua Gemmato – celebriamo una vittoria culturale e identitaria frutto del lavoro di squadra del governo Meloni e in particolare dei ministri Lollobrigida e Giuli. Ma questo risultato è soprattutto un incentivo a fare ancora meglio, educando i cittadini, promuovendo la prevenzione fin dall’infanzia, valorizzando la nostra tradizione alimentare come pilastro di salute pubblica. Cucina italiana e corretti stili di vita sono il nostro investimento più concreto per una nazione più sana e longeva”, conclude il sottosegretario.

—

