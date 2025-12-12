Burioni e il flop degli studenti al test di Medicina: “Livello di ignoranza spaventoso”

(Adnkronos) – Sull’esito del test per il semestre filtro di Medicina, che ha visto la bocciatura di un gran numero di studenti, “un genitore normale, se il figlio che ha mantenuto e fatto studiare arriva alla maturità e pretende di entrare a medicina senza sapere la formula chimica del sale da cucina, dovrebbe arrabbiarsi con il figlio che non ha studiato (o magari ha studiato, ma non abbastanza per le sue capacità intellettuali). Qui invece se la prendono con il ministro, con la scuola, con il governo, con il destino cinico e baro e infine con me che ho avuto il torto di fare notare al mondo che molte domande di questi ‘difficilissimi’ test sono di una facilità imbarazzante”. In realtà è successo che “la selezione, che avete accuratamente evitato, è arrivata ieri. Due su tre non entreranno, e un esame che elimina il 66% dei candidati non è impossibile, ma è decisamente selettivo”. E’ la riflessione del virologo Roberto Burioni, che torna sulle accese polemiche che hanno investito gli esami del ‘semestre filtro’ di Medicina e suggerisce alle famiglie di invitare i figli a studiare.

Secondo l’esperto, docente di Virologia e Microbiologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, per i genitori che si sono lamentati degli esami “i figli sono povere vittime, devastati da tre esami in un pomeriggio (poverini!) e io me li vedo al pronto soccorso che chiedono al paziente di sanguinare meno sennò si stressano e gli viene l’ansia”.

“Secondo me la realtà è questa – incalza Burioni – i vostri figli hanno veleggiato per anni in una scuola che voi avete voluto non selettiva (perseguitando ogni insegnante minimamente severo), che non gli ha chiesto di studiare perché l’importante era esprimere la propria personalità, approdando infine a una maturità che tra mille paure ha promosso il 99,98% di loro”. Quale dovrebbe essere dunque una reazione costruttiva? “Fateli sfogare per una settimana e poi invitateli a studiare seriamente per il prossimo anno. Dicendogli che non sono più alle elementari e nel mondo vero non basta l’impegno e il sacrificio: ci vuole il risultato”, conclude il virologo, precisando che “il discorso non è sulle modalità di selezione a medicina, ma sul livello spaventoso di ignoranza

dimostrato dai partecipanti alla selezione”.

