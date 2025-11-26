News

Usa, spari vicino alla Casa Bianca: feriti due membri della Guardia Nazionale

by Adnkronos
(Adnkronos) – Sparatoria oggi vicino alla Casa Bianca. Il segretario per la Sicurezza Nazionale Kristi Noem ha confermato che due membri della Guardia Nazionale sono stati feriti da colpi d’arma da fuoco a Washington, a pochi isolati dalla Casa Bianca. ”Preghiamo per i due membri della Guardia Nazionale che sono stati feriti poco fa a Washington”, ha scritto Noem su X senza fornire dettagli sulle loro condizioni. 

Un sospetto è stato arrestato, ha reso noto la polizia metropolitana di Washington su ‘X’. “La zona è stata messa in sicurezza. Un sospettato è in custodia”, si legge sul post. 

Il presidente americano Donald Trump oggi non è a Washington ma si trova a Mar-a-Lago per il Ringraziamento. Lo ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. 

internazionale/esteri

