Palmaroli ‘Osho’ presenta il nuovo libro Awanagana: “Il politico più ironico? Renzi”

(Adnkronos) – Si comincia subito con Di Maio, una delle sue ‘vittime’ preferite, che arriva nel deserto per la missione nel Golfo Persico e viene accolto da un arabo: “E questo è il deserto, considera che il tuo chiosco sarebbe l’unico della zona”, gli dice, con un chiaro riferimento al mestiere di ‘bibitaro’ svolto da Di Maio agli inizi della carriera. Federico Palmaroli in arte Osho presenta il suo ultimo libro, ‘Awanagana’, in una gremita libreria Mondadori alla Galleria Alberto Sordi di Roma: 160 vignette per l’ormai consueta strenna natalizia che ripercorre gli highlights dell’ultimo anno tra politica e società, condite con l’ironia del 52enne vignettista romano. E mentre il sindaco di Roma Gualtieri appare dentro un bus della Capitale fermo in officina (“Troppo belli ‘sti autobus, cor cazzo che ci faccio salire la gente”), Fassino passeggia per le vie di Roma: “Attenzione pickpocket!”, gli urla un passante, memore delle accuse di furto nei confronti del deputato del Pd. Nel libro, presentato dall’autore insieme alla conduttrice del Tg2 Manuela Moreno e dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario, tutti i politici italiani e internazionali che hanno regalato “perle” durante l’anno.

Come il saluto tra Biden e Papa Francesco, con un Biden un po’ acciaccatello che si avvicina e dice al Pontefice: “Che me fa’ sedè per favore?”. Papa Francesco è uno dei protagonisti del libro, e a un tratto compare con un copricapo dei nativi americani pieno di piume. Qualcuno si premura di avvisarlo: “Quando arrivi a Roma levatelo che sennò te scambiano pe’ n gabbiano”. Momento clou, il video di Bergoglio che ‘accoglie’ i fedeli che gli fanno il baciamano, ma il Pontefice non sembra troppo entusiasta: “Eccone n’artro”, “E levate”, “Liscio!”, dice sfilando la mano.

Il personaggio rivelazione del prossimo anno? “Potrebbe essere Macron – dice Palmaroli, incalzato dalle domande dei due relatori – o magari Landini”. Quello più ironico? “Dico Renzi. Non dico la premier perché potrebbe sembrare piaggeria”, scherza il vignettista. Quella di Palmaroli non è una satira troppo feroce, ma “il clima -denuncia il vignettista- è un po’ più incattivito, ed è un po’ più complicato oggi fare satira”. Il politically correct “arriva a livelli tali che alla fine fai satira proprio sul politicamente corretto”. Sui social “non c’è nessuna remora, io ricevo minacce così, allegramente. Certo non fa piacere”. Ma intanto, ad ascoltarlo tanti i volti di amici, personaggi noti e politici: tra questi il magistrato Luca Palamara, il consigliere di Italia Viva Luciano Nobili, la ministra Eugenia Roccella, l’inviato delle Iene Filippo Roma, la conduttrice Marzia Roncacci.

