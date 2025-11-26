Video

Salus tv n° 47 del 26 novembre 2025

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

In questo numero:   Per gli italiani sostenibilità sociale fragile, ma coincide con tutela salute  12° Forum dei Volontari della Lega del Filo d’Oro, edizione record Fumo: a Verona la tappa conclusiva di ‘Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro’ A Roma e provincia è boom in farmacia per il kit gratis che trova nei drink droghe usate per violenza sessuale E ancora Autismo: Angsa, 40 anni di storia e impegno civile Policlinico Campus Bio-Medico inaugura un nuovo bagno dedicato alle persone stomizzate Progetto Mimosa: le farmaciste rilanciano l’impegno contro la violenza di genere Malattie rare, miastenia: a Roma confronto tra istituzioni, clinici e associazioni Bambini digitali, l’allarme dei pediatri sui rischi dell’esposizione precoce Aifa approva rimborsabilità mavacamten per il trattamento di adulti con Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva    A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Il 29 e 30 novembre “Mr. Parkinson” è al cinema, per raccontare emozioni, ostacoli e reazioni di oltre 300mila italiani

