non rientra da una escursione, soccorso alpino trentino recupera salma climber su monte Lefre

(Adnkronos) – Si è concluso questa mattina un intervento di ricerca per un uomo residente in Val di Non, uscito ieri per arrampicare in Valsugana e non rientrato. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle ore 1:30 di questa notte da parte della compagna, in seguito al mancato rientro. Alle 6:00 del mattino, la Centrale ha allertato la Stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Bassa Valsugana, che ha messo in campo 5 operatori e unità cinofile.

In seguito all’individuazione della macchina del climber da parte degli operatori del Soccorso e tramite nuove informazioni fornite da amici e conoscenti dell’uomo, è stata individuata la zona del Monte Lefre, nella catena del Lagorai, dove il climber si era recato e dove si sono concentrate le ricerche. Il climber è stato individuato alla base della parete intorno alle ore 8:15, l’elicottero sanitario è giunto sul posto per la constatazione del decesso e il successivo recupero della salma: la dinamica è in fase di accertamento, è possibile che le cause del decesso siano da riferirsi a un malore.

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