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Un robot batte gli uomini (con record assurdo) nella mezza maratona di Pechino – Il video

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(Adnkronos) – Un robot umanoide ha battuto il record mondiale della mezza maratona: è successo oggi, domenica 19 aprile, a Pechino. La gara è stata organizzata su corsie separate: da una parte gli uomini e dall’altra le macchine, per evitare incidenti. Il robot vincitore – filmato da avversari in carne e ossa, molto divertiti dalla competizione – ha chiuso i 21 chilometri in 50’26”, stracciando l’attuale record del mondo detenuto dall’ugandese Jacob Kiplimo (57’20”), grazie a una prestazione tenuta a una velocità media di 25 km/h.  

 

Qualcosa del genere si era visto a Pechino anche l’anno scorso, ma stavolta il progresso è spettacolare visto che 12 mesi fa il primo robot era arrivato al traguardo in oltre due ore e 40 minuti.  

 

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