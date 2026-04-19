News

Lega, nuove minacce di morte via mail a Simonetta Matone: “Muori subito”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – ﻿A quanto si apprende, nuove minacce di morte sono arrivate via email alla deputata leghista ed ex magistrato Simonetta Matone, ieri nella giornata della manifestazione del Carroccio a Milano sui temi della pace e della sicurezza. A quanto si apprende, nella mail choc, a Matone si augura di morire subito e di finire gettata tra la spazzatura mentre insulti sono rivolti anche a familiari scomparsi, come la madre dell’esponente leghista.  

E’ la seconda volta che accade in poco più di un mese; un episodio simile di mail di minacce era avvenuto già a febbraio scorso. A quanto si apprende, nelle prossime ore la deputata presenterà denuncia. 

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Pavia, 25enne accoltellato a morte in un parcheggio

Torino, maxi incendio a Beinasco: evacuate case vicine....

Anarchici, Meloni: “A chi pensa di intimidire Stato...

Vance ringrazia Leone XIV: “Disaccordi ci sono ma...

Ascolti sabato 18 aprile, Amici vince il prime...

Difende il padre da un tentativo di rapina,...

Dalla Corea del Nord nuovo lancio di missili...

Verissimo, domenica 19 aprile: gli ospiti e le...

Serie A, oggi Verona-Milan: orario, probabili formazioni e...

Collegamento Pos e registratore di cassa, cosa cambia:...