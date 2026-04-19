News

Atp Monaco, oggi finale Cobolli-Shelton – Il match in diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo nell’Atp 500 di Monaco per il titolo. Oggi, domenica 19 aprile, l’azzurro se la vedrà con Ben Shelton in finale. Il tennista romano, che al termine del torneo salirà al dodicesimo posto del ranking Atp, arriva dallo splendido successo in semifinale contro Alexander Zverev. L’americano ha invece eliminato lo slovacco Alex Molcan nel penultimo atto. Si comincia intorno alle 13:30. 

Dove vedere Cobolli-Shelton? Il match sarà trasmesso su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e Tennis Tv. 

 

L’azzurro in questa stagione ha già trionfato a febbraio nell’Atp 500 di Acapulco, in Messico. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Usa, sparatoria vicino all’università dell’Iowa: diversi feriti

Pavia, 25enne accoltellato a morte in un parcheggio

Torino, maxi incendio a Beinasco: evacuate case vicine....

Lega, nuove minacce di morte via mail a...

Anarchici, Meloni: “A chi pensa di intimidire Stato...

Vance ringrazia Leone XIV: “Disaccordi ci sono ma...

Ascolti sabato 18 aprile, Amici vince il prime...

Difende il padre da un tentativo di rapina,...

Dalla Corea del Nord nuovo lancio di missili...

Verissimo, domenica 19 aprile: gli ospiti e le...