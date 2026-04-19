News

Cobolli perde finale a Monaco e scherza con la fidanzata: “Meglio che resti a casa”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Niente da fare per Flavio Cobolli. L’azzurro ha perso la finale dell’Atp 500 di Monaco contro Ben Shelton oggi, domenica 19 aprile, ma ha cercato di sorridere al termine del match. “Ieri – ha spiegato il tennista romano ai microfoni del torneo nella classica intervista post partita – ho chiamato la mia fidanzata e le ho detto ‘Ti prego, non farmi perdere’, ma lei lo ha fatto. Quindi, forse, alla prossima finale resta a casa”. Una simpatica battuta con cui l’azzurro si è rivolto alla fidanzata Matilde Galli (giunta a Monaco per supportarlo e puntualmente inquadrata dalle telecamere) per ringraziarla a modo suo, insieme a tutte le persone a lui più vicine. 

 

Cobolli ha parlato poi al suo team, ringraziando i collaboratori per la vicinanza degli ultimi mesi: “Vi odio per la maggior parte del tempo, ma vi voglio anche bene”. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Un robot batte gli uomini (con record assurdo)...

Trump bocciato dal sondaggio, 63% americani boccia il...

Bambino di 7 anni morto in piscina a...

Domenica In, l’ultimo concerto di Sandro Giacobbe: il...

Serie A, oggi Verona-Milan – La partita in...

Atp Monaco, oggi finale Cobolli-Shelton – Il match...

Usa, sparatoria vicino all’università dell’Iowa: diversi feriti

Pavia, 25enne accoltellato a morte in un parcheggio

Torino, maxi incendio a Beinasco: evacuate case vicine....

Lega, nuove minacce di morte via mail a...