Trump-von der Leyen versione baby, l’AI ricrea l’incontro

(Adnkronos) – Donald Trump in versione bambino 'delira' sulle pale eoliche e Ursula von der Leyen, anche lei direttamente dall'asilo, ascolta perplessa. L'incontro tra il presidente degli Stati Uniti e la presidente della Commissione europea viene rivisitato con l'intelligenza artificiale e proposto sui social con i due protagonisti trasformati in bambini. E' l'idea del profilo 'Diaper Diplomacy', la Diplomazia del pannolino, che su X colleziona milioni di visualizzazioni proponendo contenuti che trasformano i big della politica internazionale in bambini. Il risultato, come accade nella circostanza, è notevole. —internazionale/[email protected] (Web Info)