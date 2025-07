Amara al Giubileo dei Giovani 2025

(Adnkronos) –

Amara sarà tra gli artisti protagonisti del Giubileo dei Giovani, l’evento promosso dalla Chiesa di Roma nell’ambito del Giubileo del 2025, in programma dal 28 luglio al 3 agosto prossimi. Durante l’emozionante celebrazione del 31 luglio in Piazza San Pietro, Amara si esibirà con alcuni brani, fra cui 'Che sia benedetta' divenuta un inno generazionale grazie alla voce di Fiorella Mannoia, accompagnata dall’orchestra del Conservatorio A. Casella dell’Aquila, diretta dal maestro Leonardo De Amicis. L’appuntamento, intitolato 'Tu sei Pietro', prodotto da Palco Reale per la Conferenza Episcopale Italiana, si aprirà alle 18 attraverso un itinerario personale e comunitario ideato dallo sceneggiatore e autore Paolo Logli. Attraverso parole e musica, si offrirà ai presenti un’occasione di riflessione profonda sull’attualità della figura dell’apostolo Pietro. A dare voce al pescatore di Galilea sarà l’attore Giorgio Pasotti, in un’intensa interpretazione accompagnata dall’orchestra. A seguire, spazio alla musica e alle testimonianze dei giovani artisti: tra questi, Amara porterà sul palco la sua arte, fatta di parole ispirate e suoni carichi di significato. La presenza di Amara al Giubileo non è casuale: la sua arte è da sempre attraversata da una profonda dimensione spirituale. Nei testi delle sue canzoni – come nell’intensa 'Credo' presentata a Sanremo – emerge una tensione verso l’essenziale, una ricerca che tocca le corde della fede, del dubbio, del silenzio e dell’ascolto interiore. Anche il suo libro 'La certezza di essere viva', raccolta di pensieri e versi, è un diario poetico in cui il dolore si fa occasione di risveglio e la voce interiore diventa bussola per ritrovare se stessi. —[email protected] (Web Info)