“Putt… Idiota e cattiva”, la tv russa insulta Meloni. Tajani convoca l’ambasciatore

(Adnkronos) – “Vergogna della razza umana, idiota patentata, bestia, Giorgia putta..Meloni, brutta donnuccia, cattiva”. E’ l’attacco volgare e senza freni che Vladimir Solovyev, figura di riferimento della tv russa e propagandista vicinissimo al Cremlino, sferra in italiano In una puntata del suo programma Polnyj Kontakt (Full Contact) contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Ho fatto convocare al ministero degli Esteri l’ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyov sulla televisione russa nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza”, annuncia in un post su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Le offese gravissime del propagandista putiniano della televisione di Mosca, Vladimir Solovyev, nei confronti del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con frasi ed epiteti irripetibili e vergognosi, sono intollerabili. Esprimiamo piena solidarietà a Giorgia Meloni e ferma condanna di questo linguaggio e di questa ignobile aggressione comunicativa, che arriva da Mosca. Ora ci aspettiamo solidarietà alla Meloni e siamo certi che una dura condanna verra’ espressa da tutti i leader della sinistra, in primo luogo da Conte e dalla Schlein. L’Italia svolge un ruolo decisivo nel sostegno all’Ucraina e lo fa per difendere la libertà dei popoli, a cominciare da quello aggredito dai russi. Di fronte a questi linguaggi ed a questi toni ci deve essere una reazione corale e unanime”, dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa.

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