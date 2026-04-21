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Africa, Minniti: “Sua stabilità cruciale per Italia e Europa, Kenya partner strategico”

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(Adnkronos) – “Garantire la stabilità dell’Africa è un interesse cruciale per l’Italia e per l’Europa”. Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Med-Or Italian Foundation, intervenendo all’evento ‘Kenya: un grande paese che guarda al futuro’ al Campus della Luiss Guido Carli, con ospite il presidente del Kenya William Samoei Ruto. Minniti ha richiamato l’attenzione su “crisi ancora aperte, come la guerra in Sudan che non riusciamo a far finire”, sottolineando quanto sia difficile oggi riportare stabilità in alcune aree del continente. 

Secondo l’ex ministro, nello scenario attuale “conta sempre di più la posizione geostrategica dei Paesi, non solo i loro indicatori economici. In questo contesto, Italia e Kenya condividono un ruolo particolare: sono due Paesi gemelli. L’Italia è il punto di congiunzione tra l’Occidente e il Sud del mondo, mentre il Kenya è cruciale per gli equilibri africani”. “Questa affinità”, ha aggiunto Minniti, “può diventare un punto di forza per costruire insieme percorsi di stabilità e sviluppo” ha concluso. 

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