News

Pellegrini e la falsa accusa di stalking, Fabrizio Corona a processo per diffamazione

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Fabrizio Corona andrà a processo per diffamazione ai danni del calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini. Questa la decisione del gup sul caso dell’ex fotografo dei vip, rinviato oggi a giudizio e indagato dalla procura della Capitale in relazione a una intervista apparsa su ‘dillingernews.it’ a una 25enne che ha accusato falsamente di stalking il centrocampista giallorosso.  

Insieme a Corona, il giudice ha rinviato a giudizio la ragazza, di origini romene, indagata a sua volta per diffamazione, calunnia e minacce ai danni del calciatore. Il processo inizierà il 1 dicembre davanti al giudice monocratico. “Siamo soddisfatti di questo passaggio processuale – commenta l’avvocato Federico Olivo, legale del calciatore – Una decisione che ritengo doverosa. La sede dove ora verrà approfondita questa vicenda è il dibattimento”.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Gasbarrini (Aletheia): “Cibi ultraprocessati aumentano rischio demenze”

Minasi (Lega): “Malattie neurologiche prima causa di disabilità”

Sin: “Intervenendo su 14 fattori modificabili rischio demenza...

San Patrizio 2026, significato e tradizioni della festa...

Da Zaccagni e Smalling a El Aynaoui: quando...

Maxi tamponamento in galleria sull’autostrada A20 Messina-Palermo, coinvolti...

Ddl riforma responsabilità medica, confronto tra esperti all’università...

Briatore e il referendum sulla giustizia: “Votate sì,...

In Italia quasi 1,5 mln con demenza, siglata...

Napoli, polizia arresta ex boss e influencer Gennaro...