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MotoGp, oggi prove libere Gp Brasile: orario e dove vederle in tv

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(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, venerdì 20 marzo, il Motomondiale riparte con le prove libere del Gran Premio del Brasile – in diretta tv e streaming – secondo appuntamento della nuova stagione dopo il Gp di Thailandia. A Burinam a trionfare è stata l’Aprila di Marco Bezzecchi, con la KTM di Pedro Acosta seconda e Fernandez terzo. A caccia di riscatto le due Ducati di Marc Marquez, campione del mondo in carica e costretto al ritiro in Thailandia, e Pecco Bagnaia, nono al traguardo. 

 

La prima sessione di prove libere del Gp del Brasile andrà in scena oggi, venerdì 20 marzo, alle ore 15.05. La seconda sessione è invece in programma domani, sabato 21, alle 14.10, prima delle qualifiche e della gara Sprint, mentre il Gran Premio è previsto per domenica 22. 

Le prove libere del Gran Premio del Brasile saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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