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Maratona di Roma 2026, vittoria bis per Rutto. Kibiwot firma record donne

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(Adnkronos) – Vittoria bis per Asbel Rutto alla Maratona di Roma 2026. Emozionante la battaglia maschile a due che lo ha incoronato di nuovo con 2h06:32, ad un soffio da Henry Tukor Kichana, per lui la piazza d’onore in 2h06:36. Più staccato l’etiope Lencho Tesfaye Anbesa che completa il podio in 2h07:44. Per le donne è la keniana Pascaline Kibiwot ad allontanarsi in solitaria e andare a vincere firmando il nuovo primato di gara con il crono di 2h22:44. Seconda l’etiope Genet Tadesse Robi in 2h24:55 e podio completato dalla connazionale Aberash Fayesa Robi in 2h25:43. 

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